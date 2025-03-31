Константин Эрнст рассказал о своем отношении к мемам про Первый канал

Во вторник, 1 апреля 2025 года, Первый канал отмечает важный юбилей — ему исполняется 30 лет. Бессменный генеральный директор канала Константин Эрнст рассказал в интервью KP.RU, как воспринимает критику и относится к мемам о проектах Первого.
— Критику как злобную, так и апологетическую не читаю. С детства усвоил: «Хвалу и клевету приемли равнодушно». А мемы мы приветствуем — это ведь свидетельство популярности, — отметил глава телеканала в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой.
Эрнст добавил, что не испытывает зависти, когда на других каналах появляются успешные проекты. Если он видит достойную работу у конкурентов, то рекомендует коллегам посмотреть ее и обсуждает, как можно сделать что-то в том же направлении, но лучше.
Генеральный директор телеканала подчеркнул, что удача конкурентов его только мотивирует. По его словам, это помогает не расслабляться и поддерживать нужный темп в работе.
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