Что изменится в России с 1 апреля 2025 года: пенсии, призыв и ипотека

Второй месяц весны удивляет не только ранним наступлением теплой погоды, но и нововведениями для социальных пенсионеров, заемщиков, мигрантов, автолюбителей и бизнесменов.
Изменения в социальной сфере
- С 1 апреля в России на 14,75% повысят социальные пенсии. Рост выплат коснется 4,2 миллиона человек. Индексация затронет пенсионеров, людей, потерявших кормильцев, инвалидов и малочисленные северные народы.
- Также выплаты увеличат призывникам с ранениями и семьям погибших в бою, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчикам-испытателям, космонавтам, людям, пострадавшим от радиационных и техногенных аварий, и их родственникам.
- Стартует стандартный весенний призыв на срочную службу, под который попадают мужчины от 18 до 30 лет.
- Детей мигрантов станут принимать в школы исключительно после успешного выполнения тестирования на знание русского языка.
Изменения в банковской сфере
- С 1 апреля в населенных пунктах с низкой скоростью возведения жилья семейная ипотека распространится на вторичный рынок. Условиями для оформления займа станут возраст дома не старше двух десятков лет и отсутствие у здания аварийного статуса.
- Банк России наделят правом устанавливать предельную долю заемщиков в группе риска, которым финансовые организации окажутся вправе выдавать ипотеки и автокредиты.
- Банки для установления личности клиентов станут прибегать к Единой биометрической системе через свои официальные порталы и мобильные приложения.
Изменения в бизнес-сфере
- С 1 апреля операторов связи при продаже сим-карт обяжут отслеживать количество номеров, которые покупатель оформлял на себя ранее. Гражданам России разрешат одновременно использовать не больше 20 номеров, иностранцам — не свыше десяти.
- Трансляторов рекламы в Сети и площадки для размещения таких объявлений уполномочат перечислять в федеральный бюджет три процента от квартального дохода с такого вида заработка.
Изменения в автомобильной сфере
С 1 апреля изменится размер обязательного страхования автогражданской ответственности. Компании пересчитают коэффициент бонус-малус, который формируется на основе количества аварий за сезон по вине клиентов.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 апреля 2025 года
|Повышение социальных пенсий
|Рост выплат на 14,75% коснется 4,2 миллиона человек: пенсионеров, людей, потерявших кормильцев, инвалидов и малочисленные северные народы.
|Увеличение ряда пособий
|Затронет призывников с ранениями и семьи погибших в бою, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов, людей, пострадавших от радиационных и техногенных аварий, и их родственников.
|Весенний призыв на службу
|Под стандартное весеннее мероприятие попадают мужчины от 18 до 30 лет.
|Тесты для детей мигрантов
|Ребенка иностранца примут в школу только после успешного выполнения тестирования на знание русского языка.
|Семейная ипотека на вторичку
|Коснется населенных пунктов с низкой скоростью возведения жилья. Условиями для оформления займа станут возраст дома не старше двух десятков лет и отсутствие у здания аварийного статуса.
|Усложнение оформления кредитов
|Банк России наделят правом устанавливать предельную долю заемщиков в группе риска, которым финансовые организации окажутся вправе выдавать ипотеки и автокредиты.
|Биометрия в финансовой сфере
|Банки для установления личности клиентов станут прибегать к Единой биометрической системе через свои официальные порталы и мобильные приложения.
|Ограничение количества сим-карт на одного человека
|Операторов связи при продаже сим-карт обяжут отслеживать число номеров, которые покупатель оформлял на себя ранее. Гражданам России разрешат одновременно использовать не больше 20 номеров, иностранцам — не свыше десяти.
|Сбор с рекламы в интернете
|Трансляторов рекламы в Сети и площадки для размещения таких объявлений уполномочат перечислять в федеральный бюджет три процента от квартального дохода с такого вида заработка.
|Изменение стоимости ОСАГО
|Компании пересчитают коэффициент бонус-малус, который формируется на основе количества аварий за сезон по вине клиентов