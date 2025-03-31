Что изменится в России с 1 апреля 2025 года: пенсии, призыв и ипотека

Повышение социальных пенсий

Рост выплат на 14,75% коснется 4,2 миллиона человек: пенсионеров, людей, потерявших кормильцев, инвалидов и малочисленные северные народы.



Увеличение ряда пособий

Затронет призывников с ранениями и семьи погибших в бою, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов, людей, пострадавших от радиационных и техногенных аварий, и их родственников.



Весенний призыв на службу

Под стандартное весеннее мероприятие попадают мужчины от 18 до 30 лет.



Тесты для детей мигрантов

Ребенка иностранца примут в школу только после успешного выполнения тестирования на знание русского языка.



Семейная ипотека на вторичку

Коснется населенных пунктов с низкой скоростью возведения жилья. Условиями для оформления займа станут возраст дома не старше двух десятков лет и отсутствие у здания аварийного статуса.



Усложнение оформления кредитов

Банк России наделят правом устанавливать предельную долю заемщиков в группе риска, которым финансовые организации окажутся вправе выдавать ипотеки и автокредиты.



Биометрия в финансовой сфере

Банки для установления личности клиентов станут прибегать к Единой биометрической системе через свои официальные порталы и мобильные приложения.



Ограничение количества сим-карт на одного человека

Операторов связи при продаже сим-карт обяжут отслеживать число номеров, которые покупатель оформлял на себя ранее. Гражданам России разрешат одновременно использовать не больше 20 номеров, иностранцам — не свыше десяти.



Сбор с рекламы в интернете

Трансляторов рекламы в Сети и площадки для размещения таких объявлений уполномочат перечислять в федеральный бюджет три процента от квартального дохода с такого вида заработка.

