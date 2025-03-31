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Что изменится в России с 1 апреля 2025 года: пенсии, призыв и ипотека

Новые виражи в законах страны снова торопятся к россиянам с 1 апреля 2025 года.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Девушка в шляпе и с цветами в руках
Источник: Freepik

Второй месяц весны удивляет не только ранним наступлением теплой погоды, но и нововведениями для социальных пенсионеров, заемщиков, мигрантов, автолюбителей и бизнесменов.

Изменения в социальной сфере

  • С 1 апреля в России на 14,75% повысят социальные пенсии. Рост выплат коснется 4,2 миллиона человек. Индексация затронет пенсионеров, людей, потерявших кормильцев, инвалидов и малочисленные северные народы.
  • Также выплаты увеличат призывникам с ранениями и семьям погибших в бою, ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчикам-испытателям, космонавтам, людям, пострадавшим от радиационных и техногенных аварий, и их родственникам.
  • Стартует стандартный весенний призыв на срочную службу, под который попадают мужчины от 18 до 30 лет.
  • Детей мигрантов станут принимать в школы исключительно после успешного выполнения тестирования на знание русского языка.

Изменения в банковской сфере

  • С 1 апреля в населенных пунктах с низкой скоростью возведения жилья семейная ипотека распространится на вторичный рынок. Условиями для оформления займа станут возраст дома не старше двух десятков лет и отсутствие у здания аварийного статуса.
  • Банк России наделят правом устанавливать предельную долю заемщиков в группе риска, которым финансовые организации окажутся вправе выдавать ипотеки и автокредиты.
  • Банки для установления личности клиентов станут прибегать к Единой биометрической системе через свои официальные порталы и мобильные приложения.

Изменения в бизнес-сфере

  • С 1 апреля операторов связи при продаже сим-карт обяжут отслеживать количество номеров, которые покупатель оформлял на себя ранее. Гражданам России разрешат одновременно использовать не больше 20 номеров, иностранцам — не свыше десяти.
  • Трансляторов рекламы в Сети и площадки для размещения таких объявлений уполномочат перечислять в федеральный бюджет три процента от квартального дохода с такого вида заработка.

Изменения в автомобильной сфере

С 1 апреля изменится размер обязательного страхования автогражданской ответственности. Компании пересчитают коэффициент бонус-малус, который формируется на основе количества аварий за сезон по вине клиентов.

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Повышение социальных пенсий
Рост выплат на 14,75% коснется 4,2 миллиона человек: пенсионеров, людей, потерявших кормильцев, инвалидов и малочисленные северные народы.
Увеличение ряда пособий
Затронет призывников с ранениями и семьи погибших в бою, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, летчиков-испытателей, космонавтов, людей, пострадавших от радиационных и техногенных аварий, и их родственников.
Весенний призыв на службу
Под стандартное весеннее мероприятие попадают мужчины от 18 до 30 лет.
Тесты для детей мигрантов
Ребенка иностранца примут в школу только после успешного выполнения тестирования на знание русского языка.
Семейная ипотека на вторичку
Коснется населенных пунктов с низкой скоростью возведения жилья. Условиями для оформления займа станут возраст дома не старше двух десятков лет и отсутствие у здания аварийного статуса.
Усложнение оформления кредитов
Банк России наделят правом устанавливать предельную долю заемщиков в группе риска, которым финансовые организации окажутся вправе выдавать ипотеки и автокредиты.
Биометрия в финансовой сфере
Банки для установления личности клиентов станут прибегать к Единой биометрической системе через свои официальные порталы и мобильные приложения.
Ограничение количества сим-карт на одного человека
Операторов связи при продаже сим-карт обяжут отслеживать число номеров, которые покупатель оформлял на себя ранее. Гражданам России разрешат одновременно использовать не больше 20 номеров, иностранцам — не свыше десяти.
Сбор с рекламы в интернете
Трансляторов рекламы в Сети и площадки для размещения таких объявлений уполномочат перечислять в федеральный бюджет три процента от квартального дохода с такого вида заработка.
Изменение стоимости ОСАГО
Компании пересчитают коэффициент бонус-малус, который формируется на основе количества аварий за сезон по вине клиентов