Психолог Яночкин: измены в браке связаны с утратой доверия

Православный психолог Никита Яночкин пояснил, когда мужчине, которому изменила супруга, стоит постараться сохранить брак, а в каком случае воспользоваться своим правом на развод.
Как отметил эксперт в беседе с aif.ru, большое значение имеет характер измены. «То есть не всегда измена является следствием развращенности, часто она связана с утратой удовлетворенности в браке. В таких случаях виноваты оба супруга, а не только тот, кто изменил», — сказал Яночкин.
Например, причиной измены жены, по словам психолога, может быть плохое отношение к ней мужа, желание женщины быть любимой, потребность в утешении или чувство одиночества.
«Поэтому, прежде чем принимать решение о разводе, мужчине важно оценить, как он сам выполнял свои супружеские обязанности. Если он не соответствовал взятым на себя супружеским обязательствам, то стоит попытаться исправиться», — порекомендовал Яночкин.
Также, считает психолог, при взаимном желании можно попытаться восстановить отношения и в случае, если после измены женщина терзается муками совести, раскаивается и сама призналась в своей неверности.
«Однако, если жена не испытывает раскаяния и продолжает встречаться с любовником, то не вижу смысла возобновлять или продолжать отношения с ней. В такой ситуации мужчине можно и нужно воспользоваться своим правом на развод», — подытожил Яночкин.
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