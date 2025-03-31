Психолог Яночкин: измены в браке связаны с утратой доверия

Как отметил эксперт в беседе с aif.ru, большое значение имеет характер измены. «То есть не всегда измена является следствием развращенности, часто она связана с утратой удовлетворенности в браке. В таких случаях виноваты оба супруга, а не только тот, кто изменил», — сказал Яночкин.