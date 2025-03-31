Константин Эрнст рассказал про ошибку российской сериальной индустрии

— У коллег возобладало латиноамериканское или старосоветское представление о том, что сериал должен сниматься два года, а потом показываться за две недели. Мы рискнули, продержали такое программирование половину сезона и вынуждены были от него отказаться. Хотя я до сих пор считаю это ошибкой нашей индустрии, — сказал гендиректор телеканала.