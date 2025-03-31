Константин Эрнст рассказал про ошибку российской сериальной индустрии

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал KP.RU, что российская сериальная индустрия когда-то допустила большую ошибку. Традиционное телевидение не поддержало инновационную идею.
— Много лет назад мы сначала пытались договориться с другими каналами, а потом, не договорившись, попробовали сами запустить так называемое вертикальное программирование. Это когда после программы «Время» каждый будний день закреплен за каким-то сериалом, — пояснил Эрнст в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой.
Константин Львович уточнил, что такая схема позволяла бы снимать сериалы не целиком, а выпускать новый эпизод каждую неделю, оперативно внося изменения в сценарий, ориентируясь на реакцию зрителей. Так, на канале могли бы выходить сразу четыре сериала в неделю, и каждый зритель мог бы выбрать себе один или сразу несколько.
Эрнст добавил, что несмотря на рискованную попытку, концепция не была поддержана коллегами, которые придерживались более традиционного подхода. По нему сериалы снимаются два года, а затем показываются за две недели.
— У коллег возобладало латиноамериканское или старосоветское представление о том, что сериал должен сниматься два года, а потом показываться за две недели. Мы рискнули, продержали такое программирование половину сезона и вынуждены были от него отказаться. Хотя я до сих пор считаю это ошибкой нашей индустрии, — сказал гендиректор телеканала.
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