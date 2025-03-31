Константин Эрнст назвал свои любимые сериалы

— Я всегда с иронией воспринимаю вопрос о любимой книге. Мне всегда кажется, что люди, с готовностью на него отвечающие, только эту книгу и читали. Чтобы вас не разочаровывать, отвечу, что сегодня я бы назвал «Триггер» и «Союз спасения», а завтра — наверняка что-то другое. Мы же производим и показываем огромное количество сериалов, — отметил Эрнст.