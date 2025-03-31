Константин Эрнст назвал свои любимые сериалы

Первый канал за 30 лет показал множество сериалов — от простых мелодрам до сложных проектов, рассчитанных на узкую аудиторию. Генеральный директор телеканала Константин Эрнст поделился с KP.RU своими фаворитами.
— Я всегда с иронией воспринимаю вопрос о любимой книге. Мне всегда кажется, что люди, с готовностью на него отвечающие, только эту книгу и читали. Чтобы вас не разочаровывать, отвечу, что сегодня я бы назвал «Триггер» и «Союз спасения», а завтра — наверняка что-то другое. Мы же производим и показываем огромное количество сериалов, — отметил Эрнст.
Также в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой глава Первого канала объяснил, почему даже успешные форматы со временем уходят из эфира. Однако, по его словам, существуют исключения — например, КВН и «Что? Где? Когда?», которые идут уже несколько десятилетий.
— Реакция на новое всегда сильнее, чем на уже знакомое, и это связано с особенностями восприятия, а не с качеством продукта. Срок жизни обычного проекта — от одного до трех сезонов. Все, что остается в эфире дольше, это уже невероятный успех, — добавил гендиректор.
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