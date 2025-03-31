Константин Эрнст ответил, не жалеет ли он об уходе Андрея Малахова с канала

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что не жалеет об уходе Андрея Малахова, Евгения Петросяна и других звезд. Об этом он рассказал KP.RU.
— От нас когда-то ушли Петросян, Малахов, Кизяков, кто-то еще, кого уже и не вспомню. Помню старую песню «Наутилуса» с замечательной фразой: «Спасибо, что ты ушла». Бывают люди, которые перерастают канал, а бывают каналы, которые перерастают своих ведущих, — поделился Эрнст в интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой.
Андрей Малахов покинул Первый канал в 2017 году. Тогда зрители активно обсуждали причины его ухода и гадали, почему многолетний телеведущий бросил рейтинговое шоу «Пусть говорят».
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