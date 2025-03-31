«Сначала поможет, а потом убьет»: Константин Эрнст сделал предупреждение об опасности ИИ

— Сначала ИИ поможет, сделав телевидение еще более визуально изощренным. А потом убьет не только телевидение, но и все человечество. Я не шучу. Видя практическую пользу искусственного интеллекта сегодня, люди не готовы остановиться и не понимают всю опасность ИИ в определенный момент его развития, — заявил Эрнст.