«Сначала поможет, а потом убьет»: Константин Эрнст сделал предупреждение об опасности ИИ

В интервью главному редактору «Комсомольской правды» Олесе Носовой генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поделился своими размышлениями о будущем телевидения. По его словам, искусственный интеллект в будущем может стать угрозой. Об этом глава телеканала рассказал KP.RU.
— Сначала ИИ поможет, сделав телевидение еще более визуально изощренным. А потом убьет не только телевидение, но и все человечество. Я не шучу. Видя практическую пользу искусственного интеллекта сегодня, люди не готовы остановиться и не понимают всю опасность ИИ в определенный момент его развития, — заявил Эрнст.
Константин Львович отметил, что 15 лет назад он уже предсказывал последствия технического прогресса, в том числе возможные угрозы, связанные с развитием искусственного интеллекта. Эрнст надеется, что человечество все-таки осознает опасности и научится контролировать этот процесс.
Также он уверен, что телевидение сейчас переживает свой золотой век, несмотря на популярность интернета. По его словам, люди начнут возвращаться к традиционному ТВ, потому что оно позволяет объединить зрителей.
— Одновременный просмотр и возможность обсуждения этого просмотренного заложены в человеческой природе. Хомо сапиенс все-таки существа коллективные, и «одиночество» интернета этой натуре противоречит, — подчеркнул Константин Эрнст.
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