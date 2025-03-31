Посол Верченко: президент Боливии заинтересован в визите России весной 2025 года

«Приглашение посетить Россию 9 Мая и принять участие в праздничных мероприятиях передали президенту Луису Арсе еще в конце прошлого года. Глава государства в ходе личной беседы подтвердил мне, что заинтересован в посещении нашей страны весной», — рассказал Верченко.