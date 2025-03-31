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Посол Верченко: президент Боливии заинтересован в визите России весной 2025 года

Президент Боливии подтвердил заинтересованность в посещении России весной 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент Боливии Луис Арсе может посетить Россию уже этой весной. Об этом рассказал «Известиям» посол РФ в этой стране Дмитрий Верченко.

«Приглашение посетить Россию 9 Мая и принять участие в праздничных мероприятиях передали президенту Луису Арсе еще в конце прошлого года. Глава государства в ходе личной беседы подтвердил мне, что заинтересован в посещении нашей страны весной», — рассказал Верченко.

"Как бы там ни было, ожидаем, что в ближайшие 2−3 недели получим от наших партнеров определенность по данному вопросу, — отметил Верченко.

При этом посол подчеркнул, что на фоне активной фазы предвыборной гонки в стране, расписание главы государства крайне насыщенное. Верченко также выразил надежду, что течение ближайшего месяца от коллег поступит ясность относительно поездки.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы 9 мая 2025 года лидеров более 15 стран.