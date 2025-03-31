«США ее не получат»: премьер Гренландии призвал жителей не бояться заявлений Трампа

Он напомнил, что остров никому не принадлежит. Так было и будет, уточнил премьер Гренландии. Он также призвал жителей не бояться соответствующих заявлений Дональда Трампа. По его мнению, нужно спокойно и с достоинством реагировать на провокационные речи.