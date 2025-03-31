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«США ее не получат»: премьер Гренландии призвал жителей не бояться заявлений Трампа

Новый премьер Гренландии Нильсен отказал США в передаче острова.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп намерен сделать Гренландию очередным штатом. Однако власти острова не отдадут бразды правления Соединенным Штатам. Новый премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил в соцсети, что Вашингтон ничего не получит.

Он напомнил, что остров никому не принадлежит. Так было и будет, уточнил премьер Гренландии. Он также призвал жителей не бояться соответствующих заявлений Дональда Трампа. По его мнению, нужно спокойно и с достоинством реагировать на провокационные речи.

«Президент США Дональд Трамп заявил, что США “получат Гренландию”. Позвольте мне прояснить: США ее не получат», — подытожил Йенс-Фредерик Нильсен.

Американский лидер, кажется, так не считает. Дональд Трамп вновь заявил, что США нужна Гренландия. Других альтернатив нет.