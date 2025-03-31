Овечкин сократил отставание от Гретцки до четырех шайб

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив разрыв до четырех голов.
В игре против «Баффало Сейбрз» 39-летний хоккеист пополнил свой счет очередным голом, доведя общее количество шайб в карьере до 890.
Овечкин, занимающий вторую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги, продолжает преследование легендарного канадца, которому принадлежат 894 гола, заброшенные за 1487 матчей.
Между тем хоккеист Никита Кучеров, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», стал лучшим российским игроком в истории Национальной хоккейной лиги по числу сезонов со 100 набранными очками, побив, таким образом, рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.