Дмитриев: РФ и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам

Россия и Соединенные Штаты начали дискуссии на тему различных редкоземельных металлах и проектах в РФ. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с газетой «Известия».
«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — рассказал Дмитриев.
Дмитриев также отметил, что ряд организаций уже выразил свою заинтересованность в участии в подобных инициативах. В середине марта американский лидер Дональд Трамп обратил внимание на значительные запасы полезных ископаемых, находящихся на территории России.
Позднее президент России Владимир Путин в разговоре с ВГТРК высказал намерение к сотрудничеству с американскими партнерами в сфере добычи и переработки стратегически важных минеральных ресурсов.