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В Сибири разработали дрон с дальностью в 1000 километров

Научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) в Томске завершил разработку прототипа нового беспилотного транспортного самолета. Этот дрон способен доставлять грузы на расстояние до 1000 километров и имеет перспективу быть использованным как в военных, так и в гражданских целях.

Беспилотник из Томска возможно использовать как в военных, так и в гражданских целях (Архивное фото).

Научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) в Томске завершил разработку прототипа нового беспилотного транспортного самолета. Этот дрон способен доставлять грузы на расстояние до 1000 километров и имеет перспективу быть использованным как в военных, так и в гражданских целях.

«Радиус действия нового дрона — одна тысяча километров. На это расстояние он может доставить не менее 200 кг полезной нагрузки. Он будет востребован и как военно-транспортный или дрон-бомбардировщик. Изначально его создавали как транспортный БПЛА для восточных регионов страны, где расстояние между населенными пунктами часто измеряется сотнями километров. Причем ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он может “разгрузиться” парашютным способом», — передает газета «Известия». Разработка проекта включена в рамки национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.

Воздушные испытания нового беспилотника запланированы на август-сентябрь 2025 года. Сначала пройдут летные испытания, а затем перейдут к выполнению прикладных задач над тайгой в Сибири.

Развитие беспилотных авиационных систем в России продолжается активными темпами, беспилотники активно используются в военных целях. Ранее в Казани представили новый беспилотник самолетного типа под названием «Аватар», предназначенный для операций на глубину до 40 километров и разработанный с поддержкой Народного фронта. Беспилотники активно используются в военных целях.