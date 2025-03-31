В Сибири разработали дрон с дальностью в 1000 километров

«Радиус действия нового дрона — одна тысяча километров. На это расстояние он может доставить не менее 200 кг полезной нагрузки. Он будет востребован и как военно-транспортный или дрон-бомбардировщик. Изначально его создавали как транспортный БПЛА для восточных регионов страны, где расстояние между населенными пунктами часто измеряется сотнями километров. Причем ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он может “разгрузиться” парашютным способом», — передает газета «Известия». Разработка проекта включена в рамки национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем.