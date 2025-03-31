Четыре шайбы до бессмертия: как Овечкин приблизился к Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения

Александр Овечкин в матче против «Баффало Сейбрз» забросил 890-ю шайбу в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» оформил гол и две результативные передачи в матче против «Баффало», приблизившись к абсолютному снайперскому рекорду НХЛ. Однако индивидуальный успех россиянина не спас его команду от поражения — «Кэпиталз» сенсационно уступили аутсайдеру Восточной конференции со счетом 5:8. Подробнее о ходе матча, вкладе Овечкина в игру, а также о погоне за рекордом Гретцки — в материале URA.RU.
Шаг в хоккейное бессмертие: Овечкин забил 890-й гол в НХЛ.
В захватывающем противостоянии регулярного чемпионата НХЛ, развернувшемся в ночь на 31 марта 2025 года между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало Сэйбрз», российский снайпер Александр Овечкин продолжил свое историческое восхождение к хоккейному Олимпу. Капитан «Кэпиталз» отправил в сетку ворот соперника свою 890-ю шайбу в карьере, сократив дистанцию до легендарного показателя Уэйна Гретцки (894) до минимальных четырех голов.
Заброшенная в ворота «Баффало» шайба стала для 39-летнего форварда 37-й в текущей регулярке. Помимо точного броска, россиянин отметился двумя голевыми передачами, пополнив личную копилку до 63 результативных баллов (37+26) в сезоне. Однако эффективная игра лидера не уберегла «Вашингтон» от третьего подряд поражения — команда уступила одному из слабейших коллективов лиги с неожиданным счетом 5:8.
«Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейбрз»: как проходил матч.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак Александр Овечкин стал Великим в Америке: биография, спортивная карьера, рекорды и патриотизм.
Перед отчетной встречей «Вашингтон» находился в непривычной для себя ситуации — после серии успешных выступлений команда проиграла две игры кряду и опустилась на второе место в общелиговой таблице, уступив пальму первенства «Виннипегу». «Джетс» опережали «столичных» всего на одно очко, при этом провели на матч больше, что давало «Кэпиталз» шанс вернуть лидерство в случае победы.
«Баффало» же, несмотря на статус команды, давно распрощавшейся с шансами на плей-офф и прочно обосновавшейся на дне Восточной конференции, неожиданно демонстрировал боевой настрой в последних играх. Они одержали три победы в четырех предыдущих противостояниях.
Стартовый игровой отрезок начался с атак фаворита, и на 10-й минуте «Вашингтон» открыл счет. Овечкин, оставшийся в предыдущей встрече без голов, исполнил свой фирменный щелчок от синей линии. Голкипер «Сэйбрз» Джеймс Раймер справился с этой угрозой, но первым на отскок успел защитник Джейкоб Чикран, который в касание переправил шайбу в ворота — 1:0. Овечкин записал на свой счет первое очко в матче.
Впрочем, хозяева льда недолго праздновали успех. На 13-й минуте «Баффало» реализовал численное преимущество — после броска Джона-Джейсона Петерки с правого фланга шайба металась на пятачке, пока ее не подхватил Тейдж Томпсон. Форвард эффектно убрал снаряд под себя и отправил его под самую перекладину ворот «Вашингтона».
Начало второго периода обернулось для «Кэпиталз» холодным душем. «Клинки» вышли вперед после того, как Джек Куинн организовал выход один на один для Райана Маклауда, который реализовал свой шанс. Но «столичные» моментально ответили — спустя всего 32 секунды Чикран мощным броском из левого круга вбрасывания пробил Раймера, оформив дубль и забросив свою 20-ю шайбу в сезоне — 2:2.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧем завершился регулярный сезон КХЛ и кто вышел в плей-офф: положение команд, фавориты.
Однако равенство в счете держалось недолго. На 26-й минуте Коннор Клифтон выстрелил от синей линии, и хотя голкипер «Вашингтона» был готов к этому броску, Алекс Так мастерски подставил клюшку на пятачке, изменив направление полета шайбы. А спустя несколько минут «Сэйбрз» развил преимущество благодаря умелым действиям в контратаке — Сэм Лафферти завершил комбинацию точным броском с неудобной руки, сделав счет 4:2.
Заключительный период начался для «Вашингтона» в меньшинстве после четырехминутного удаления Пьер-Люка Дюбуа в концовке второй двадцатиминутки. Однако вместо того, чтобы окончательно переломить ход встречи, «Баффало» пропустил шайбу в численном меньшинстве — белорусский форвард «Кэпиталз» Алексей Протас убежал от защитников и переиграл Раймера в ближнем бою — 3:4.
Впрочем, «Сэйбрз» все же наказали соперника за нарушение, реализовав остаток большинства. Томпсон, получив передачу в левом круге вбрасывания, не оставил шансов вратарю «Вашингтона» — 5:3.
Момент для истории: 890-я шайба Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сейбрз».
Овечкин женат на Анастасии Шубской, дочери актрисы Веры Глаголевой и продюсера Кирилла ШубскогоФото: Владимир Андреев © URA.RU.
На 50-й минуте произошло событие, которого ждали болельщики по всему миру. Расмус Сандин от синей линии направил шайбу низом в сторону ворот «Баффало» — на пятачке расположился Овечкин, который мастерски подставил клюшку и перенаправил снаряд в сетку. Это 37-й гол капитана «Вашингтона» в сезоне и юбилейный 890-й в карьере. Дистанция до рекорда Уэйна Гретцки сократилась до четырех точных бросков.
Воодушевленные успехом лидера, «Кэпиталз» усилили давление и на 55-й минуте подобрались вплотную к сопернику. Овечкин произвел бросок от синей линии, а Дюбуа умело изменил траекторию полета шайбы, сделав счет 5:6. Для российского снайпера это стало третьим результативным баллом в матче.
Но радость «столичных» оказалась недолгой. Уже через минуту «Баффало» восстановил комфортное преимущество — после броска Маттиаса Самуэльссона от синей линии Так вновь блеснул мастерством подставления клюшки, оформив дубль. А финальную точку в матче поставил Пейтон Кребс, поразивший пустые ворота «Вашингтона» на последней минуте встречи.
На финишной прямой: сколько Овечкину до рекорда Гретцки.
Овечкин известен своим физическим стилем игры и 10 раз за свою карьеру попадал в команду всех звезд НХЛФото: Александр Стародумов © URA.RU.
Заброшенная в ворота «Баффало» шайба стала для Александра Овечкина еще одним знаковым достижением в его выдающейся карьере. Теперь российский бомбардир находится в четырех голах от повторения легендарного рекорда Уэйна Гретцки (894) и в пяти — от того, чтобы превзойти «Великого» и стать абсолютным снайпером в истории НХЛ.
Для преодоления этого исторического рубежа у капитана «Кэпиталз» остается девять матчей регулярного чемпионата. Учитывая нынешнюю результативность Овечкина, задача представляется вполне решаемой до окончания текущего сезона.
Помимо приближения к главному рекорду лиги, россиянин установил еще одно достижение в отчетной встрече. Гол в ворота «Баффало» стал для него 42-м в карьере против этого соперника в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное третье место в истории лиги, опередив Петера Штястны (41). Больше «Великой восьмерки» против «Сэйбрз» забивали только Яромир Ягр (46) и Даниэль Альфредссон (44).
Также стоит отметить, что Овечкин провел уже 140-й в карьере матч, в котором набрал три и более очков. В игре против «Баффало» россиянин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ ворот и выполнил два силовых приема.
«Вашингтон» теряет позиции в турнирной гонке.
Неожиданное поражение от «Баффало» стало для «Вашингтона» третьим кряду, что осложнило положение команды в турнирной таблице. «Кэпиталз» упустили шанс вернуть лидерство в общем зачете НХЛ и обойти «Виннипег Джетс».
В то же время для «Баффало» эта победа, несмотря на значимость результата, не изменила турнирного положения — команда по-прежнему замыкает таблицу Восточной конференции. Тем не менее, «клинки» демонстрируют впечатляющий хоккей в концовке сезона, одержав четыре победы в пяти последних матчах.