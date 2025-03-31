Четыре шайбы до бессмертия: как Овечкин приблизился к Гретцки, но не спас «Вашингтон» от поражения

Капитан «Вашингтона» оформил гол и две результативные передачи в матче против «Баффало», приблизившись к абсолютному снайперскому рекорду НХЛ. Однако индивидуальный успех россиянина не спас его команду от поражения — «Кэпиталз» сенсационно уступили аутсайдеру Восточной конференции со счетом 5:8. Подробнее о ходе матча, вкладе Овечкина в игру, а также о погоне за рекордом Гретцки — в материале URA.RU.