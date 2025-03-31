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Telegraph: Тегеран готов ударить по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США

Иран атакует базу Диего-Гарсия в случае агрессии США.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран рассматривает возможность нанесения удара по военному объекту США на острове Диего-Гарсия как ответную меру на возможные агрессивные действия американской стороны. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на анонимного высокопоставленного иранского военного.

«Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», — передает газета.

Как пояснил собеседник издания, в случае реализации подобных планов Иран не станет принимать во внимание присутствие персонала на военных объектах, если те будут задействованы США в своих операциях.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Тегерана, пообещав военные удары в случае отказа иранского руководства от подписания договора об ограничении ядерных разработок.