Telegraph: Тегеран готов ударить по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США

Тегеран рассматривает возможность нанесения удара по военному объекту США на острове Диего-Гарсия как ответную меру на возможные агрессивные действия американской стороны. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на анонимного высокопоставленного иранского военного.
«Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США», — передает газета.
Как пояснил собеседник издания, в случае реализации подобных планов Иран не станет принимать во внимание присутствие персонала на военных объектах, если те будут задействованы США в своих операциях.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил с жестким заявлением в адрес Тегерана, пообещав военные удары в случае отказа иранского руководства от подписания договора об ограничении ядерных разработок.