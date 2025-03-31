МИД РФ: европейские бренды рассчитывают на возвращение в Россию на их условиях

Западные бренды, как известно, планируют вернуться на российский рынок. Однако многие ниши уже заняты. Решения о возвращении европейских предпринимателей будут приниматься с учетом интересов российских производителей, отметил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, транслирует ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что продукция соотечественников смогла заменить некоторые западные аналоги. Европейский бизнес, между тем, ждет, пока Москва всё забудет, простит и примет ушедших обратно. Подход к возвращению брендов будет серьезным, каждый случай рассмотрят индивидуально.
«Многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы спецоперации не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях… Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — уточнил Кирилл Логвинов.
Так, ушедшая в 2022 году фирма Victoria’s Secret уже подала заявки на регистрацию товарного знака в РФ. Бренд планирует выпускать одежду, купальники, белье и косметику.