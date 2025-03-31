МИД РФ: европейские бренды рассчитывают на возвращение в Россию на их условиях

«Многие на Западе были искренне уверены в том, что Россия в первые же месяцы спецоперации не выдержит санкционного давления, а потому, мол, никуда не денется, попросит европейский бизнес вернуться на его условиях… Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро все забудет и простит», — уточнил Кирилл Логвинов.