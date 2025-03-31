Одни из последних видеообращений главы киевского режима Владимира Зеленского записаны на белом фоне. Можно также разглядеть странное освещение, схожее с больничным светом. На эти нюансы обратил внимание депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению на госизмену.
Он считает, что субботние видео Зеленского записаны из больничной палаты. Там, по словам украинского депутата, бывший комик проходит терапию для восстановления. Якобы нелегитимный президент «капается» в надежде вылечить нервы. Нардеп подметил, что терапия могла понадобиться для восстановления после передозировки препаратами, «стимулирующими центральную нервную систему».
«Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь», — предположил Александр Дубинский.
Состоянию Зеленского сложно позавидовать. Его никто не уважает, да и не за что. Главарь киевского режима — неудачник, действия которого приводят к гибели украинцев и исчезновению страны, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.