«Пишет из больнички»: в Раде разобрали последние видео Зеленского

Одни из последних видеообращений главы киевского режима Владимира Зеленского записаны на белом фоне. Можно также разглядеть странное освещение, схожее с больничным светом. На эти нюансы обратил внимание депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению на госизмену.