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«Пишет из больнички»: в Раде разобрали последние видео Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский записывает видеообращения из больницы.

Источник: Комсомольская правда

Одни из последних видеообращений главы киевского режима Владимира Зеленского записаны на белом фоне. Можно также разглядеть странное освещение, схожее с больничным светом. На эти нюансы обратил внимание депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению на госизмену.

Он считает, что субботние видео Зеленского записаны из больничной палаты. Там, по словам украинского депутата, бывший комик проходит терапию для восстановления. Якобы нелегитимный президент «капается» в надежде вылечить нервы. Нардеп подметил, что терапия могла понадобиться для восстановления после передозировки препаратами, «стимулирующими центральную нервную систему».

«Точно могу сказать, что пишет из больнички. Возможно, действительно, чистит кровь», — предположил Александр Дубинский.

Состоянию Зеленского сложно позавидовать. Его никто не уважает, да и не за что. Главарь киевского режима — неудачник, действия которого приводят к гибели украинцев и исчезновению страны, заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.