Экономист раскрыла, кому могут приостановить выплату пенсии

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Прекратить выплачивать страховую пенсию нельзя, однако приостановить можно по ряду оснований, рассказала агентству «Прайм» доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
В частности, это возможно, если пенсионер не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу, либо он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.
Еще одно основание — истечение права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.
Пенсионную выплату по инвалидности могут приостановить, если гражданин не явился на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится очно, заключила Иванова-Швец.