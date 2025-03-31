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«Долгосрочная конфронтация»: на Западе заговорили о подготовке к конфликту ЕС с РФ

Le Figaro: военные во Франции и Европе готовятся к конфликту с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы активно разрабатывают стратегии конфронтации с Россией, анализируя якобы возможные сценарии развития событий. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией», — передает издание.

Уточняется, что европейские военные стратеги анализируют потенциальные варианты развития кризисных ситуаций с участием России в ближайшие годы. Среди рассматриваемых вариантов — возможность ограниченного вооруженного противостояния как на европейской территории, так и за ее пределами, а также различные формы гибридного воздействия. Эксперты предполагают, что подобный кризис может возникнуть в течение ближайшего пятилетия.

По мнению авторов публикации, вероятность масштабного конфликта — маловероятна. Однако европейские аналитики не исключают вероятность ограниченного военного столкновения с применением как традиционных, так и гибридных методов ведения боевых действий.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец проанализировал намерение премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона собрать войска для высадки на Украине.