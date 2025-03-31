«Долгосрочная конфронтация»: на Западе заговорили о подготовке к конфликту ЕС с РФ

Уточняется, что европейские военные стратеги анализируют потенциальные варианты развития кризисных ситуаций с участием России в ближайшие годы. Среди рассматриваемых вариантов — возможность ограниченного вооруженного противостояния как на европейской территории, так и за ее пределами, а также различные формы гибридного воздействия. Эксперты предполагают, что подобный кризис может возникнуть в течение ближайшего пятилетия.