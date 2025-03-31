Апрель в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Жители ряда населённых пунктов в районах Хабаровского края встретят второй месяц весны без любимых телепередач и радиопрограмм — причиной перебоев в вещании станут профилактические и ремонтные работы, которые запланировали специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключение продлятся до третьего апреля включительно.
Согласно информации, предоставленной в РТРС, все работы согласованы с вещателями и будут проводиться в то время, когда в эфире не предвидится социально-значимых сообщений. После того, как специалисты завершат необходимые процедуры, трансляции продолжатся на прежних частотах — перенастраивать своим приёмники жителям региона не придётся. Отмечается, что некоторые работы могут быть перенесены.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 31 марта по 3 апреля:
31.03.2025.
Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
01.04.2025.
Боктор, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
02.04.2025.
Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Софийск, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Тумнин, Ванинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
03.04.2025.
Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радиопрограмма «Радио России».
Тыр, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:
Радио «Восток России СВ».