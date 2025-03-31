Апрель в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Согласно информации, предоставленной в РТРС, все работы согласованы с вещателями и будут проводиться в то время, когда в эфире не предвидится социально-значимых сообщений. После того, как специалисты завершат необходимые процедуры, трансляции продолжатся на прежних частотах — перенастраивать своим приёмники жителям региона не придётся. Отмечается, что некоторые работы могут быть перенесены.