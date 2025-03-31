Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Апрель в Хабаровском крае начнётся с отключений ТВ и радио

Профилактические работы продлятся четыре дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители ряда населённых пунктов в районах Хабаровского края встретят второй месяц весны без любимых телепередач и радиопрограмм — причиной перебоев в вещании станут профилактические и ремонтные работы, которые запланировали специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отключение продлятся до третьего апреля включительно.

Согласно информации, предоставленной в РТРС, все работы согласованы с вещателями и будут проводиться в то время, когда в эфире не предвидится социально-значимых сообщений. После того, как специалисты завершат необходимые процедуры, трансляции продолжатся на прежних частотах — перенастраивать своим приёмники жителям региона не придётся. Отмечается, что некоторые работы могут быть перенесены.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 31 марта по 3 апреля:

31.03.2025.

Эльбан, Амурский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

01.04.2025.

Боктор, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

02.04.2025.

Галичный, Комсомольский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Софийск, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Тумнин, Ванинский район, с 10:00 до 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

03.04.2025.

Де-Кастри, Ульчский район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радиопрограмма «Радио России».

Тыр, Ульчский район, с 11:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 09:00 до 17:00 по местному времени:

Радио «Восток России СВ».