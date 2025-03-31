Профессор Зуев посоветовал носить маски из-за вируса с кашлем

Вирусолог и профессор Виктор Зуев посоветовал россиянам вновь начать носить маски, так как в стране появился неизвестный вирус, вызывающий кровавый кашель. Подобное мнение Зуев высказал в беседе с «Аргументами и фактами».
«Сейчас надо делать все то, что и в тех случаях, когда вокруг вас имеет место быть даже известный вирус-возбудитель. То есть в наличии сейчас имеет место вспышка вирусного заболевания неизвестной этиологии. Во-первых, обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным», — рассказал эксперт.
Зуев порекомендовал не выходить на улицу без особой надобности, а также избегать мест скопления большого количества людей. Вирусолог также напомнил о необходимости соблюдать все методы санитарной гигиены.
Накануне Telegram-канала Shot писал о вспышке неизвестной болезни, которая вызывает опасные симптомы. Например, у зараженных наблюдается резкое ухудшение состояния: после первых дней с незначительным недомоганием у пациентов развивается изнуряющая лихорадка (до 39°C) и интенсивные приступы кашля с кровянистыми выделениями, приводящие к полной потере трудоспособности.
По словам пациентов, после обращения за помощью медики в первую очередь проверяли их на наличие инфекции COVID-19 и различных штаммов гриппа. Однако лабораторные исследования не подтвердили наличие этих вирусов.
Также в медицинских учреждениях специалисты диагностируют неопределенную острую респираторную инфекцию. После первичного осмотра больных отпускают домой с рекомендациями, предупреждая о необходимости срочно обращаться за экстренной медицинской помощью при любом ухудшении самочувствия.
Накануне заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал россиян не паниковать из-за пока еще малоизученного вируса. По словам эксперта, скорее всего подобная инфекция не является вирусом. Эксперт также добавил, что основные симптомы нового недомогания — высокая температура и кашель с кровью — могут быть связаны с индивидуальными особенностями организма.