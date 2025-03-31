Иран подготовил ракеты для запуска в случае эскалации со стороны США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану мощными бомбардировками, если Вашингтон и Тегеран не заключат соглашения. Однако никаких прямых переговоров так и не идет. Иран приготовился к серьезному ответу на случай, если США прибегнут к эскалации конфликта, пишет газета Tehran Times.