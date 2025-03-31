Иран подготовил ракеты для запуска в случае эскалации со стороны США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Ирану мощными бомбардировками, если Вашингтон и Тегеран не заключат соглашения. Однако никаких прямых переговоров так и не идет. Иран приготовился к серьезному ответу на случай, если США прибегнут к эскалации конфликта, пишет газета Tehran Times.
В материале отмечается, что правительство Тегерана разместило ракеты по всей стране. Они находятся в полной боевой готовности. Снаряды запустят по объектам США в случае дальнейшей эскалации.
«Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», — подчеркивается в статье.
Сам Тегеран отказался участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном по вопросу ядерной программы. Обсуждение возможно только при наличии посредников.