В Мурманске нейтрализовали стрелявшего с крыши здания, пострадавших нет

Mash со ссылкой на свои источники утверждает, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Однако ТАСС в экстренных службах сообщили, что стрелок не состоит на учете в психдиспансере.