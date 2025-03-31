Эндокринолог дал советы по надежному похудению без возврата веса

Кроме того, полезно вести дневник питания. Он помогает лучше контролировать, что и сколько вы едите. Это может помочь сбросить 5 кг и больше. Количество калорий, которое нужно употреблять в день для потери веса, рассчитывается индивидуально врачом или специалистом.