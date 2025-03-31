Эндокринолог дал советы по надежному похудению без возврата веса

Как часто бывает, что после долгожданного похудения вес возвращается, а порой и с прибавкой. Но что делать, чтобы избежать возвращения веса и удержать результат на долгие годы? Эндокринолог Алексей Жито поделился полезными советами по правильному подходу к снижению массы тела.
— Пациенты говорят: «меньше стали кушать, но и сил нет — даже не гуляю совсем». В итоге вес не меняется, а когда пациент возвращается к привычному рациону питания, то возвращается и лишний вес. Чтобы предотвратить подобные последствия, подходить к проблеме ожирения нужно комплексно, — рассказал врач KP.RU.
Кроме того, полезно вести дневник питания. Он помогает лучше контролировать, что и сколько вы едите. Это может помочь сбросить 5 кг и больше. Количество калорий, которое нужно употреблять в день для потери веса, рассчитывается индивидуально врачом или специалистом.
Объем, интенсивность, продолжительность и частота физических нагрузок могут значительно различаться. Молодым людям можно заниматься физическими упражнениями часто и с высокой интенсивностью, если нет медицинских ограничений.