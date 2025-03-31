Бывший комик и, по совместительству, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении. Вашингтон предложил ему сделку по редкоземельным металлам, однако главарь киевского режима не может ни отказаться, ни согласиться. Любое решение станет поражением. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что сейчас Зеленский пытается отойти от выдвинутых Соединенными Штатами условий, сообщает Reuters.
Нелегитимный президент Украины уже не может отказаться от соглашения без последствий. Он сам заявлял о готовности к сделке по редкоземельным ресурсам Киева. Однако что-то Зеленского всё же не устроило.
«Он пытается отойти от редкоземельной сделки. И если он сделает это, у него будут некоторые проблемы. Большие, большие проблемы», — сказал Дональд Трамп, общаясь с журналистами.
По словам зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, Зеленский в любом случае потерпел неудачу. Его никто не уважает. Из-за его решений гибнут люди и разваливается страна.