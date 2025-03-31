Axios: Трамп впервые посетит Саудовскую Аравию в середине мая

Ранее во время совместной встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне американский лидер уже упоминал о планах совершить визиты в Саудовскую Аравию, Израиль и палестинские территории. Однако конкретные даты предполагаемых поездок тогда озвучены не были.