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Axios: Трамп впервые посетит Саудовскую Аравию в середине мая

Анонсирован визит Трампа в Саудовскую Аравию в мае 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп впервые после инаугурации отправится с визитом в Саудовскую Аравию в середине мая 2025 года. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

«Президент Трамп планирует отправиться в Саудовскую Аравию в середине мая в свою первую зарубежную поездку после возвращения в Белый дом», — следует из сообщения издания.

Ранее во время совместной встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне американский лидер уже упоминал о планах совершить визиты в Саудовскую Аравию, Израиль и палестинские территории. Однако конкретные даты предполагаемых поездок тогда озвучены не были.

Накануне Трамп заявил, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, а также другие ключевые лица Китая в недалеком будущем посетят Соединенные Штаты.