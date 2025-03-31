В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Существует несколько способов, позволяющих сэкономить на оплате услуг ЖКХ, в том числе установка энергосберегающих ламп, сокращающая затраты на электричество в четыре раза, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Одной из самых значительных статей расходов для многих граждан является оплата жилищно-коммунальных услуг. Однако, существует несколько способов, которые позволяют значительно сэкономить на их оплате. Например, установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампочки стоят в 2−10 раз дороже обычных, но потребляют они в 8−10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в четыре раза», — сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что плата за воду — также заметная статья расходов для семейного бюджета.
«Задумайтесь о приобретении посудомоечной машины. По статистике она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине», — добавил он.
Кроме того, по мнению Колунова, не стоит забывать про энергоэффективность техники. Он подчеркнул, что современная бытовая техника делится на классы энергоэффективности от A до G. По его словам, выгоднее выбирать технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективно.
«Не оставляйте приборы в сети. Приучите себя выключать свет и все электроприборы от сети, когда уходите из дома. Кроме холодильника, конечно. Оставленные в розетке приборы — пассивные потребители электроэнергии», — заключил он.