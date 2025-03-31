В Госдуме рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

«Одной из самых значительных статей расходов для многих граждан является оплата жилищно-коммунальных услуг. Однако, существует несколько способов, которые позволяют значительно сэкономить на их оплате. Например, установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампочки стоят в 2−10 раз дороже обычных, но потребляют они в 8−10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в четыре раза», — сказал Колунов.