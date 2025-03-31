«Пациент умирает»: мошенники обманывают россиян фейковыми сообщениями о сборе средств

Россияне сталкиваются с ложными сообщениями о якобы сборе средств на операции для онкобольных. Мошенники таким образом давят на жалость и выклянчивают деньги у жертв. С таким предупреждением выступили в МВД России, передает РИА Новости.
Злоумышленники открывают сбор средств и договариваются с клиниками, которые могли бы принять сложных пациентов. В итоге мошенники забирают деньги, собранные на лечение, так как его невозможно провести. Далее организаторы сборов просто исчезают из всех социальных сетей.
«Собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай. После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально», — уточняется в материале.
Мошенники также разрабатывают схемы для получения номера СНИЛС жертвы. С его помощью злоумышленники открывают доступ к аккаунту на Госуслугах.