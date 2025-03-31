Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пациент умирает»: мошенники обманывают россиян фейковыми сообщениями о сборе средств

Мошенники придумали схему со сбором средств для неизлечимо больных.

Источник: Комсомольская правда

Россияне сталкиваются с ложными сообщениями о якобы сборе средств на операции для онкобольных. Мошенники таким образом давят на жалость и выклянчивают деньги у жертв. С таким предупреждением выступили в МВД России, передает РИА Новости.

Злоумышленники открывают сбор средств и договариваются с клиниками, которые могли бы принять сложных пациентов. В итоге мошенники забирают деньги, собранные на лечение, так как его невозможно провести. Далее организаторы сборов просто исчезают из всех социальных сетей.

«Собираются средства для неизлечимо больного человека с обещанием лечения в клинике, которая готова взяться за трудный случай. После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально», — уточняется в материале.

Мошенники также разрабатывают схемы для получения номера СНИЛС жертвы. С его помощью злоумышленники открывают доступ к аккаунту на Госуслугах.