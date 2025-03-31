«Пациент умирает»: мошенники обманывают россиян фейковыми сообщениями о сборе средств

Злоумышленники открывают сбор средств и договариваются с клиниками, которые могли бы принять сложных пациентов. В итоге мошенники забирают деньги, собранные на лечение, так как его невозможно провести. Далее организаторы сборов просто исчезают из всех социальных сетей.