В Литве земснаряд застрял в болоте при поиске машины армии США M88 Hercules

Как сообщает местное издание LRT, у земснаряда лопнул гидравлический шланг, управлявший одной из опорных «ног». Пока шла замена детали, многотонная машина неотвратимо погрузилась в трясину, добавив головной боли организаторам спасательной операции. На данный момент водолазам удалось прикрепить два троса к затонувшей машине, вскоре начнётся процесс её подъёма.