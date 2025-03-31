За что могут перестать выплачивать пенсию: несколько причин

Страховые пенсионные выплаты невозможно полностью отменить, однако существует перечень условий для их временного прекращения. Об этом доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в интервью агентству «Прайм».
По словам эксперта, это возможно, если пенсионер не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу, либо он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.
Еще одно основание — истечение права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.
При этом пенсионную выплату по инвалидности могут приостановить, если гражданин не явился на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится очно, заключила Иванова-Швец.
Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что с 1 апреля 2025 года в России будут на 14,75% проиндексированы социальные пенсии.