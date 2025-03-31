Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За что могут перестать выплачивать пенсию: несколько причин

Доцент Иванова-Швец: выплату пенсии могут остановить из-за отъезда.

Источник: Комсомольская правда

Страховые пенсионные выплаты невозможно полностью отменить, однако существует перечень условий для их временного прекращения. Об этом доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала в интервью агентству «Прайм».

По словам эксперта, это возможно, если пенсионер не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу, либо он выехал в страну, с которой у России есть соглашение о выплате на территории проживания.

Еще одно основание — истечение права на проживание в России иностранного гражданина или лица без гражданства.

При этом пенсионную выплату по инвалидности могут приостановить, если гражданин не явился на переосвидетельствование, а пенсию по потере кормильца перестают выплачивать по достижении 18 лет, если человек не учится очно, заключила Иванова-Швец.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал, что с 1 апреля 2025 года в России будут на 14,75% проиндексированы социальные пенсии.