«Пожалуйста, переизбирайтесь»: Трамп заявил, что люди хотят его третьего президентского срока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, теоретически, может стать кандидатом на пост главы государства через четыре года. Народ, по его словам, поддержит такую инициативу. Об этом Дональд Трамп заявил, выступая перед журналистами в Белом доме.
При этом сам американский лидер пока пропускает мимо ушей разговоры о третьем сроке. Он пока не хочет об этом рассуждать. Дональд Трамп только недавно вступил на пост президента, менее трех месяцев назад. Это его второй срок.
«Я даже не хочу об этом говорить. Просто я указываю, что все больше людей говорят: “пожалуйста, переизбирайтесь”», — заключил президент США.
Дональд Трамп, при этом, может оставаться на посту лидера до 2037 года. Это станет возможно, если обойти законодательные ограничения. Для этого существуют поправки к Конституции.