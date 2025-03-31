Стало известно, кому перестанут платить пенсию в России

Для приостановки выплаты пенсии есть ряд оснований.
Прекращение выплаты страховой пенсии в России невозможно, однако существуют определенные условия для ее приостановки. Об этом сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Условия прекращения и восстановления выплаты страховой пенсии закреплены в ст. 24 и 25 Федерального закона “О страховых пенсиях”. Лишить пенсионера страховой пенсии нельзя, однако приостановить выплаты Социальный фонд имеет право по ряду причин», — рассказала она в интервью агентству «Прайм».
Среди оснований для приостановки выплат страховой пенсии указаны не получение пенсии в течение шести месяцев, выезд пенсионера в страну, с которой у РФ заключен договор о переносе обязательств по выплатам, а также неявка на переосвидетельствование по инвалидности. При этом выплата пенсии может быть восстановлена при подтверждении права на ее получение.
Ранее сообщалось, что с понедельника, 1 апреля, в России начнут действовать новые правила, касающиеся пенсий. Более 4,2 млн россиян получат увеличенные социальные пенсии: индексация составит 14,75%.