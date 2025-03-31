Стало известно, кому перестанут платить пенсию в России

Среди оснований для приостановки выплат страховой пенсии указаны не получение пенсии в течение шести месяцев, выезд пенсионера в страну, с которой у РФ заключен договор о переносе обязательств по выплатам, а также неявка на переосвидетельствование по инвалидности. При этом выплата пенсии может быть восстановлена при подтверждении права на ее получение.