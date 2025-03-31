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«Известия»: в Сибири разработали дрон с дальностью в 1000 километров

В Томске создан прототип большого беспилотника с дальностью полета 1000 км.

Источник: Комсомольская правда

Научно-производственный центр «Беспилотные авиационные системы» (НПЦ БАС) в Томске разработал прототип большого беспилотного самолета с радиусом действия в 1 тыс. км. Об этом сообщают «Известия».

«Размеры беспилотника внушительные: длина фюзеляжа около 6 м, а размах крыла около 10… Беспилотный самолет оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и сможет совершать полеты на дальность до 1000 км со скоростью 150−180 км/ч», — передает издание.

Уточняется, что первые испытательные полеты запланированы на переходный период между летом и осенью — уникальный дрон пройдет проверку в сложных условиях таежной местности.

Согласно информации издания, первоначальной задачей беспилотника считалась доставка грузов в отдаленные районы. Но разработчики расширили сферу применения — теперь аппарат сможет выполнять как военно-транспортные миссии, так и ударные операции.

Ранее в России показали прототип лазерного ружья, которое поражает FPV-дроны на расстоянии до 500 м.