«Известия»: в Сибири разработали дрон с дальностью в 1000 километров

«Размеры беспилотника внушительные: длина фюзеляжа около 6 м, а размах крыла около 10… Беспилотный самолет оснащен поршневым двигателем мощностью 100 л.с. и сможет совершать полеты на дальность до 1000 км со скоростью 150−180 км/ч», — передает издание.