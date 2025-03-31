Фальшивый творог нашли в больнице Хабаровска

Пробы творога были отобраны в одной из больниц Хабаровска, куда поступило 23 килограмма продукта. Продукт проверили по 22 показателям качества и безопасности. Исследование было проведено 25 марта. Данные о нарушении специалисты внесли в систему «Веста» и передали в компетентные органы для принятия дальнейших мер.