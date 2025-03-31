Фальшивый творог нашли в больнице Хабаровска

Приморский филиал Россельхознадзора подтвердил факт фальсификации творога 9% жирности, произведенного в Хабаровском крае. В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили сухое молоко, которое не было указано в составе на упаковке. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выявленные несоответствия нарушают требования сразу нескольких документов: технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил маркировки пищевых продуктов.
Пробы творога были отобраны в одной из больниц Хабаровска, куда поступило 23 килограмма продукта. Продукт проверили по 22 показателям качества и безопасности. Исследование было проведено 25 марта. Данные о нарушении специалисты внесли в систему «Веста» и передали в компетентные органы для принятия дальнейших мер.
В пресс-службе ведомства отметили, что производители обязаны указывать полный состав продукции — введение потребителей в заблуждение недопустимо.