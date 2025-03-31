Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина, входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации, передал Военно-космическим силам России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Истребители, относящиеся к поколению 4++, завершили полный цикл заводских испытаний, успешно прошли проверку техническим составом и были протестированы летчиками министерства обороны РФ в различных режимах работы. После этого самолеты совершили перелет на аэродром постоянного базирования. — Российские авиастроители ответственно выполняют свои обязательства по поставке новой авиационной техники в Вооруженные силы. В этом году были переданы первые серийные истребители Су-35С. На предприятиях ОАК в разной степени готовности находятся новые партии авиационных комплексов, которые будут переданы в рамках государственного оборонного заказа текущего года. Летчики высоко оценивают характеристики Су-35С, оснащенного передовым вооружением и информационно-прицельными системами большой дальности. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, уничтожения наземных и морских целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также способен действовать на значительном удалении от аэродрома базирования, — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. Су-35С рассматривается как промежуточный этап на пути к созданию авиационных комплексов пятого поколения. Использование силовой установки с новыми двигателями, оснащенными цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, значительно улучшает летно-технические и маневренные характеристики истребителя. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха заявил, что приоритетной задачей является увеличение темпов производства востребованной военной продукции, включая самолеты Су-34, Су-35 и Су-57. В текущем году планируется увеличение объемов выпуска этих типов самолетов. Для достижения этой цели будет продолжено расширение производственных мощностей. Рост производственной загрузки ставит перед заводом-изготовителем задачи повышения квалификации существующих сотрудников и привлечения новых специалистов в ключевые рабочие и инженерные профессии. Ввод в эксплуатацию новых объектов техперевооружения поможет устранить узкие места в производственном процессе и обеспечит дальнейшее увеличение объемов производства.