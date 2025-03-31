В ГД рассказали, как меньше платить за ЖКХ

Сэкономить на оплате счетов поможет контроль за потреблением электричества, считает депутат Колунов.
Одним из эффективных способов снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) является использование энергосберегающих ламп, которые могут уменьшить расходы на электроэнергию в четыре раза. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.
«Одной из самых значительных статей расходов для многих граждан является оплата жилищно-коммунальных услуг. Однако, существует несколько способов, которые позволяют значительно сэкономить на их оплате. Например, установка энергосберегающих ламп», — поделился в беседе с РИА Новости Колунов.
Стоимость светодиодных ламп превышает цену традиционных ламп накаливания в 2−10 раз, однако они потребляют на 80−90% меньше электроэнергии и служат в среднем пять лет, отметил депутат. По его словам, при замене всех ламп в доме на светодиодные можно достигнуть сокращения расходов на электричество примерно на 75%.
Как писало URA.RU, снизить расходы на ЖКУ можно, утеплив стены квартиры изнутри. Такой метод подойдет жителям холодных помещений на первых и последних этажах, а также угловых квартир. Ранее россиянам пообещали очередное повышение тарифов. Цены на коммунальные услуги вырастут в среднем на 11,9% в июле 2025 года, сообщает «Национальная Служба Новостей».