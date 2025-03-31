В ГД рассказали, как меньше платить за ЖКХ

Стоимость светодиодных ламп превышает цену традиционных ламп накаливания в 2−10 раз, однако они потребляют на 80−90% меньше электроэнергии и служат в среднем пять лет, отметил депутат. По его словам, при замене всех ламп в доме на светодиодные можно достигнуть сокращения расходов на электричество примерно на 75%.