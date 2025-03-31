В Мьянме сохраняется повторная угроза землетрясения

Город Мандалай особенно сильно пострадал при землетрясении 28 марта. Большинство жертв стихии жили на территории этого населенного пункта. По данным руководителя сводного отряда МЧС России Сергея Воронцова, угроза землетрясения в Мьянме сохраняется, пишет ТАСС.
В связи с этим российские спасатели начали перегруппировку. 120 сотрудников МЧС отправились в Мандалай. Их перевозят с помощью 20 авто.
«На сегодняшний день предпосылки повторного землетрясения есть. Но мы готовы к любому развитию событий», — подчеркнул Сергей Воронцов.
Сотрудникам российского МЧС удалось спасти женщину, находившуюся под завалами в течение двух дней после землетрясения. Специалисты провели поисковую операцию ночью. Женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.