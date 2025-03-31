В Мьянме сохраняется повторная угроза землетрясения

Город Мандалай особенно сильно пострадал при землетрясении 28 марта. Большинство жертв стихии жили на территории этого населенного пункта. По данным руководителя сводного отряда МЧС России Сергея Воронцова, угроза землетрясения в Мьянме сохраняется, пишет ТАСС.