Губернатор Хабаровского края поздравил депутатов краевой Закдумы

В этот день 31 год назад парламентарии собрались на первом заседании. По такому случаю губернатор Дмитрий Дёмин обратился с приветственным словом к депутатскому корпусу. Он отметил:
«За три десятилетия неоднократно менялся состав парламента и расклад политических сил — осенью прошлого года приступил к работе обновленный VIII созыв, но неизменным остается главное: диалог с краевым правительством и совместная работа на благо жителей региона».
Депутаты Закдумы Хабаровского края исполняют наказ главы государства Владимира Путина, который подчеркнул, что законодательная деятельность должна создавать условия для дальнейшего стабильного, устойчивого развития экономики страны. В регионе благодаря решениям депутатов Закдумы расширено число возможных получателей звания «Ветеран труда Хабаровского края», появились новые направления использования краевого маткапитала и меры поддержки многодетных семей.