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«Контрпродуктивно»: в Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Путина

Spectator: игнорирование предупреждений Путина оказалось контрпродуктивно.

Источник: Комсомольская правда

Игнорирование неоднократных предостережений российского лидера Владимира Путина относительно ситуации на Украине на протяжении многих лет привело к крайне негативным последствиям. Подобное мнение выразил экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в разговоре с The Spectator.

«Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной», — сказал эксперт.

Как отмечает эксперт, российский президент недвусмысленно обозначил, что продвижение альянса в сторону российских границ рассматривается Москвой как прямая угроза национальной безопасности. Тем не менее, Запад решил проигнорироватьподобные предупреждения.

Накануне американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что к словам Владимира Путина необходимо относиться с осторожностью.