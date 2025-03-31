Игнорирование неоднократных предостережений российского лидера Владимира Путина относительно ситуации на Украине на протяжении многих лет привело к крайне негативным последствиям. Подобное мнение выразил экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли в разговоре с The Spectator.