Что изменится в России с 1 апреля 2025 года

С первого дня второго месяца весны в России вступает в силу ряд изменений в законодательстве страны. Также с 1 апреля некоторые категории наших пожилых граждан увидят положительные изменения в своих пенсиях, а приезжие из других государств больше не смогут использовать зарубежные водительские права и устраивать своих детей в школы без сдачи экзаменов на знание русского языка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал «Известия».
Увеличение пенсий.
В апреле 2025 года в России социальные выплаты проиндексируют на 14,75%. Социальные пенсии включают в себя выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца для детей, оставшихся без родителя, и по старости, если у человека не хватает трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии.
Помимо этого, с 1 января будут проиндексированы государственные пенсии для граждан, получивших инвалидность во время службы по призыву, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, граждан, награждённых знаками «Житель осаждённого Севастополя» и «Житель осаждённого Сталинграда», пострадавших от радиационных или техногенных катастроф, а также для членов их семей и работников лётно-испытательного состава.
Кроме того, доплаты за уход за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы, которые получали их до начала 2022 года, будут окончательно выплачены к 1 января. Теперь эта государственная помощь начисляется автоматически, даже если человек, за которым осуществляется уход, не назначен.
Зачисление в школу.
В начале весны стартует первая приёмная кампания в школы. Заявления на зачисление будущих учеников будут рассматриваться с 1 апреля по 30 июня. В этот период школы будут изучать обращения детей, которые проживают на территории, закреплённой за конкретным учебным заведением. Перечень таких территорий можно найти на сайте школы или регионального министерства образования.
В качестве исключения в первую волну также принимаются заявления от детей, которые не зарегистрированы по месту жительства, но имеют право на льготы. К таким детям относятся дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, судов, прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации (если школа имеет интернат), а также дети, у которых в этой школе уже учатся брат или сестра.
С 1 апреля также изменится порядок зачисления в школы детей иностранных граждан. Теперь для зачисления им необходимо подтвердить знание русского языка, сдав специальный экзамен. Экзамен будет проводиться в формате тестирования и будет считаться успешно пройденным, если ребёнок получит не менее трёх баллов.
Рособрнадзор сообщил в своём Telegram-канале, что варианты тестов разрабатываются для поступающих с 1 по 11 класс общеобразовательной школы. Для первоклассников необходимо продемонстрировать навыки говорения, слушания и понимания устной речи, а также лексико-грамматические знания. Начиная со второго класса добавляются задания по чтению и письму.
Тестирование будет бесплатным и может быть пройдено в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Кроме того, для зачисления в школы детям мигрантов необходимо предоставить документ, подтверждающий законность их пребывания на территории Российской Федерации.
«Семейная ипотека» на вторичку.
С 1 апреля стартует программа ипотечного кредитования под 6% годовых для семей с детьми, приобретающих вторичное жильё. Программа распространяется на семьи, в которых есть ребёнок до семи лет или ребёнок-инвалид.
Условия программы довольно строгие. Приобретаемое жильё не должно быть старше 20 лет и не должно быть признано аварийным. Кроме того, оно должно находиться в городе с ограниченным строительством. В список таких городов включено 901 населённый пункт, включая Благовещенск Амурской области, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, Мурманск, Туапсе и другие.
Ипотека предоставляется только один раз. Нельзя покупать жильё у близких родственников (супругов, родителей, детей, опекунов, подопечных и родных братьев и сестёр).
Лимиты на ипотеку и автокредиты.
С 1 апреля Банк России сможет устанавливать лимиты на выдачу рискованных кредитов на покупку автомобилей и ипотечных кредитов. На первом этапе ограничения коснутся ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках и готовых домах. В дальнейшем ограничения будут распространяться на кредиты на строительство домов и другие займы под залог недвижимости.
Проблемными заёмщиками будут считаться клиенты, которые тратят на погашение кредита более половины своих доходов. При покупке недвижимости также будет учитываться низкий первоначальный взнос. В долговой нагрузке будут учитываться лимиты по неиспользуемым кредитным картам.
ОСАГО для мотоциклистов.
С 17 апреля в России изменится порядок расчёта стоимости ОСАГО для владельцев мотоциклов. Теперь при определении цены полиса будет учитываться мощность двигателя. Для этого появится специальная таблица коэффициентов мощности.
Для всех мотоциклов мощностью более 90 лошадиных сил будет действовать максимальный коэффициент — 1,66.
Кроме того, для мотоциклистов будет введена отдельная таблица коэффициентов возраста и стажа (КВС). Для категорий А и М расчёт этого показателя начнётся с 16 лет.
Ограничение сим-карт.
С 1 апреля 2025 года операторы связи будут ограничены в количестве оформляемых на одного человека абонентских номеров. Теперь их число не должно превышать 20.
Кроме того, до ноября 2025 года все поставщики услуг обязаны проверить информацию о своих клиентах, которые заключили договоры до указанной даты. Необходимо убедиться, что на этих абонентов не зарегистрировано больше допустимого количества сим-карт.
Для иностранных граждан с января 2025 года также действует ограничение — не более 10 номеров на человека. При оформлении сим-карты необходимо подтвердить личность абонента. Это можно сделать с помощью паспорта или биометрических данных.
Права для иностранцев.
С 1 апреля в России перестанут действовать водительские удостоверения иностранных граждан, которые получили вид на жительство или гражданство РФ после 1 апреля 2024 года.
Чтобы продолжить управлять транспортным средством, таким людям необходимо будет сдать теоретический экзамен и обменять свои права на российские.
Эти изменения коснутся и граждан России, которые въехали в страну до 1 апреля 2024 года и не успели обменять свои иностранные права (за исключением тех, которые были выданы в Белоруссии).
Прочее.
С 1 апреля 2024 года банки не смогут проверять паспорта и другие документы у клиентов, которые прошли идентификацию через Единую биометрическую систему. Это правило установлено указанием Центрального банка от 11 июля 2024 года № 6801-У.
С 1 апреля Федеральная налоговая служба проведёт перерасчёт налога на доходы физических лиц, полученные в 2024 году по долгосрочным вкладам со сроком более 15 месяцев. Это связано с изменением правил, согласно которым теперь учитывается сумма необлагаемого дохода за каждый год действия вклада, а не только за период, когда вклад был закрыт с начислением процентов.
До 30 апреля финансовые организации должны предоставить уточнённую информацию о долгосрочных вкладах за позапрошлый год. Это позволит вкладчикам получить перерасчёт налога.
Все граждане, получившие доход в 2024 году и не уплатившие с него НДФЛ, должны подать налоговые декларации до 30 апреля. Также необходимо составить отчёт, если в 2024 году были проданы объекты недвижимости, находившиеся в собственности менее минимального срока владения, акции, криптовалюта; получены подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками; выиграны небольшие суммы (до 15 000 рублей) в лотерее; сдано имущество в аренду или получен доход за границей.
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, открывшие собственные кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой, также обязаны подать декларации.
До 30 апреля иностранцы и лица без гражданства, сведения о которых должны быть включены в реестр контролируемых лиц, должны урегулировать свой правовой статус в России. В противном случае им грозит высылка.