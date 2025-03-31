Что изменится в России с 1 апреля 2025 года

В качестве исключения в первую волну также принимаются заявления от детей, которые не зарегистрированы по месту жительства, но имеют право на льготы. К таким детям относятся дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, судов, прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации (если школа имеет интернат), а также дети, у которых в этой школе уже учатся брат или сестра.