Новое снаряжение испытывают спасатели и лётчики в Хабаровском крае

«В этом году мы получили два новых парашюта “Дельфин-190”, тандем-парашют, парашют для начинающих “П-1У”, запасной парашют и три грузовых контейнера. В ходе тренировок уже испытали “Дельфинов”, тандем-парашют и ещё грузовой вместе с грузовой бочкой. В ней можно десантировать тёплую одежду, палатку, воду, продукты — всё, что необходимо для пострадавших, которые находятся где-то далеко, куда не доедет никакая техника. Все парашюты прекрасно показали себя в работе, удобные, эффективные, надёжные. Мы убедились в этом на практике и теперь уверены в них», — рассказал начальник парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Тайхерт.