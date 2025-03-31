Новое снаряжение испытывают спасатели и лётчики в Хабаровском крае

Десятидневный сбор МЧС России по парашютно-десантной подготовке проходит в пригороде Хабаровска. Спасатели и лётчики совершенствуют навыки десантирования людей и грузов из вертолёта, отрабатывают прыжки с парашютом и спуски с разной высоты в дневное и ночное время, на различные площадки. Особенность сбора в том, что в этот раз работают не только с привычным, но и новым снаряжением, проверяют его возможности и надёжность, сообщает ИА AmurMedia.
«В этом году мы получили два новых парашюта “Дельфин-190”, тандем-парашют, парашют для начинающих “П-1У”, запасной парашют и три грузовых контейнера. В ходе тренировок уже испытали “Дельфинов”, тандем-парашют и ещё грузовой вместе с грузовой бочкой. В ней можно десантировать тёплую одежду, палатку, воду, продукты — всё, что необходимо для пострадавших, которые находятся где-то далеко, куда не доедет никакая техника. Все парашюты прекрасно показали себя в работе, удобные, эффективные, надёжные. Мы убедились в этом на практике и теперь уверены в них», — рассказал начальник парашютно-десантного подразделения поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виктор Тайхерт.
Сбор стартовал 24 марта, а завершится 4 апреля. Его главная цель — отработать вопросы взаимодействия авиации МЧС России, спасателей и пожарных при ликвидации ЧС, быть готовыми к реагированию на сезонные риски. Совместные практические тренировки всех подразделений поисково-спасательного отряда и лётных экипажей Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России проходят ежедневно, независимо от дождя, снега, ветра и других сюрпризов погоды. Также в сборе принимают участие сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части и Амурского спасательного центра МЧС России. Спуски из вертолёта на лес, здание, ограниченную площадку выполняются с 20−30 метров. Прыжки с парашютом — с высоты от 1500 до 4000 метров с приземлением на неподготовленные и необозначенные площадки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, каждый раз площадки приземления перемещают. При этом выбирают маленькие, неудобные, труднодоступные — это то, что нужно для тренировок. Обычные парашютисты и спортсмены могут прыгать на нормальные подготовленные площадки, а спасателям наоборот нужны такие, которые чем сложнее, тем лучше. Такие навыки необходимы в районах, куда оперативно воздушными судами можно доставить лишь небольшую группу специалистов, например, водолазов, медиков, чтобы спасти травмированного туриста, охотника, рыбака или провести поиск под водой. «Поэтому повышаем уровень профессиональной подготовки, мастерство при выполнении сложнейших элементов десантирования, делимся опытом с молодыми сотрудниками, которые уже скоро смогут применить в деле полученные навыки и знания», — отметил Виктор Тайхерт.