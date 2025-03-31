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В Хабаровске на соревнованиях по зимней рыбалке поймали хищницу

Неожиданный улов на чемпионате в Хабаровске.

Источник: Соцсети

В Хабаровске на льду Кировского затона прошел чемпионат по ловле на мормышку, сообщает телеграм-канал «Хабаровск в эфире».

Несмотря на капризный клев, один из участников удивил всех, вытащив на тонкую снасть щуку — редкость для этого вида рыбалки.

Соревнования собрали рыбаков из разных регионов. Большинство уловов состояло из традиционных для зимней рыбалки окуней и ершей. Однако удача улыбнулась одному из участников — он сумел поймать хищную рыбу, что вызвало настоящий ажиотаж среди наблюдателей.

Этот необычный случай стал главным событием турнира.