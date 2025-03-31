В Хабаровске на соревнованиях по зимней рыбалке поймали хищницу

Соревнования собрали рыбаков из разных регионов. Большинство уловов состояло из традиционных для зимней рыбалки окуней и ершей. Однако удача улыбнулась одному из участников — он сумел поймать хищную рыбу, что вызвало настоящий ажиотаж среди наблюдателей.