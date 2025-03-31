Пластический хирург назвал простые упражнения для избавления от второго подбородка

Второй подбородок — эстетическая проблема, которая беспокоит не только женщин, но и мужчин. Причины его появления могут быть разнообразными: от лишнего веса до возрастных изменений. Пластический хирург Валерий Израилов поделился советами, как избавиться от второго подбородка.