Пластический хирург назвал простые упражнения для избавления от второго подбородка

Второй подбородок — эстетическая проблема, которая беспокоит не только женщин, но и мужчин. Причины его появления могут быть разнообразными: от лишнего веса до возрастных изменений. Пластический хирург Валерий Израилов поделился советами, как избавиться от второго подбородка.
— В домашних условиях можно использовать ряд упражнений. Сильно высовывать язык и пытаться достать им до кончика носа. Можно легко похлопать подбородок тыльной стороной ладони, — рассказал эксперт KP.RU.
Также специалист советует вытягивать губы трубочкой и двигать их вправо и влево. Чаще поднимать подбородок и вращать шеей. Эти упражнения помогут расслабить мышцы лица, шеи и зоны декольте.
В клинике проблему можно решить с помощью процедур. Чтобы убрать второй подбородок подойдут нитевой лифтинг и аппаратные методики, стимулирующие синтез коллагена и эластина.
Для более серьезных случаев применяются хирургические вмешательства. Пластические хирурги выполняют липосакцию и пластику шеи.