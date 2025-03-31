Владивостокский аэропорт перешёл на летнее расписание с новыми рейсами

С воскресенья, 30 марта, международный аэропорт Владивостока начал работать по летнему расписанию. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, пассажиров ждёт увеличение частоты рейсов как по международным, так и по российским направлениям.
Международные направления:
Китай: с понедельника, 31 марта, увеличивается частота рейсов в Пекин (до 20 в неделю) и другие города КНР (общее количество рейсов достигнет 50 в неделю).
Новые маршруты:
• Нячанг (Вьетнам) — с апреля.
• Яньцзи (Китай) — с мая.
• Бэйдайхэ и Яньтай (Китай) — с июля.
— Увеличено количество рейсов в Пхеньян (КНДР).
Российские направления:
Москва: «Аэрофлот» выполняет до 6 прямых рейсов ежедневно + 3 рейса в неделю с посадкой в Красноярске.
Дальний Восток:
• «Аврора» возобновляет рейсы в Магадан (3 раза в неделю с апреля).
• С июля добавятся рейсы на Итуруп, в Николаевск-на-Амуре и Советскую Гавань.