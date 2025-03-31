Андреева и Шнайдер победили на престижном турнире WTA в Майами

Особенностью матча стала почти шестичасовая пауза из-за сильного дождя в начале первого сета. В общей сложности теннисистки провели на корте и в ожидании возобновления игры 7 часов 32 минуты, продемонстрировав не только мастерство, но и выдающуюся выдержку.
Андреева и Шнайдер выиграли первый парный титул категории WTA 1000. Россиянки в прошлом году стали серебряными призерами Олимпийских игр в Париже, а в начале этого года выиграли турнир WTA 500 в Брисбене.
Для 17-летней Мирры Андреевой турнир в Майами получился двойственным. Если в парном разряде она праздновала триумф, то в одиночных соревнованиях молодая россиянка остановилась в шаге от ⅛ финала, уступив в напряжённом трехсетовом поединке американке Аманде Анисимовой.