В Омском аэропорту попросили пассажиров приезжать для досмотра раньше

В Омском аэропорту предупредили омичей о необходимости более тщательного планирования времени для досмотра и процедуры регистрации. Из-за вступивших в силу новых правил досмотра багажа (в частности, электронных устройств) время для предполетных проверок увеличилось.
Согласно указу Минтранса РФ от 04.02.2025 № 34 все пассажиры, проходящие через пункты досмотра (вход в аэровокзал, зона предполетного контроля, КПП), обязаны помещать в отдельный контейнер для интроскопа все личные вещи, включая ключи, сигареты, зажигалки, мелочь, мобильные телефоны и другую электронную технику.
После прохождения интроскопа сотрудники аэропорта дополнительно проверят работоспособность мобильных телефонов, компьютеров, фото- и видеоаппаратуры, а также другой электроники, как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Пассажиров просят с пониманием отнестись к необходимости включения техники для проверки.
В связи с увеличением времени, необходимого для прохождения досмотра, специалисты досмотра омского аэропорта рекомендует пассажирам прибывать заранее, с учетом возможных задержек.
Ранее мы писали, что на омских остановках появились доски для объявлений.