В Омском аэропорту попросили пассажиров приезжать для досмотра раньше

После прохождения интроскопа сотрудники аэропорта дополнительно проверят работоспособность мобильных телефонов, компьютеров, фото- и видеоаппаратуры, а также другой электроники, как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Пассажиров просят с пониманием отнестись к необходимости включения техники для проверки.