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Иллюминация ко Дню Победы появится в микрорайоне Снеговая Падь

В преддверии празднования 80-летия Победы в микрорайоне Снеговая Падь стартовали работы по монтажу праздничной иллюминации. Здесь впервые разместят 153 световые конструкции.

Источник: Администрация Владивостока

29 марта привлеченная подрядная организация по заказу МУП «ВПЭС» установила тематические элементы на улице Адмирала Горшкова.

В ближайшее время специалисты приступят к работам на улицах Адмирала Смирнова и Анны Щетининой, отмечает пресс-служба мэрии.

«В этом году было принято решение дополнительно установить праздничную иллюминацию на Снеговой Пади, так как здесь проживает значительное количество военнослужащих и их семей, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Мы считаем важным создать праздничную атмосферу, которая объединит жителей района в этот значимый для всех нас день», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский.