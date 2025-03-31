Иллюминация ко Дню Победы появится в микрорайоне Снеговая Падь

«В этом году было принято решение дополнительно установить праздничную иллюминацию на Снеговой Пади, так как здесь проживает значительное количество военнослужащих и их семей, которые вносят огромный вклад в обеспечение безопасности нашей страны. Мы считаем важным создать праздничную атмосферу, которая объединит жителей района в этот значимый для всех нас день», — подчеркнул заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский.