«Европейцы по-прежнему рассуждают в том ключе, что наша страна, как уже бывало в истории, быстро всё забудет и простит», — отметил дипломат в интервью ТАСС.
Однако каждое возможное возвращение будет рассматриваться индивидуально, с обязательным учётом интересов российских производителей, которые смогли заменить иностранную продукцию.
Эта позиция полностью соответствует недавнему заявлению президента Владимира Путина, который подчеркнул приоритет отечественного бизнеса при возможном возвращении западных брендов. Глава государства поручил тщательно контролировать этот процесс.