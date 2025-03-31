С 1 апреля за такие права начнут штрафовать: кого коснётся

Об этом предупредил юрист Александр Хаминский, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, с 1 апреля такие водители могут столкнуться со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Согласно изменениям в законодательстве, им было предписано заменить свои права в течение 12 месяцев. Это правило также касается тех, кто прибыл в Россию после 1 апреля 2024 года — им следовало заменить удостоверения до 1 апреля этого года.
Теперь же, если документы не были заменены, то они будут считаться недействительными. Юрист также напомнил, что управление автомобилем с такими удостоверениями является грубым нарушением ПДД и может повлечь штраф от 5 до 15 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
Кроме этого, как рассказал специалист, с 1 апреля этого года такие водители больше не смогут воспользоваться упрощенной процедурой замены прав — им придется сдавать экзамен в автошколе и ГАИ уже на общих основаниях.