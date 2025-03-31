С 1 апреля за такие права начнут штрафовать: кого коснётся

По его словам, с 1 апреля такие водители могут столкнуться со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Согласно изменениям в законодательстве, им было предписано заменить свои права в течение 12 месяцев. Это правило также касается тех, кто прибыл в Россию после 1 апреля 2024 года — им следовало заменить удостоверения до 1 апреля этого года.