Министр здравоохранения Хабаровского края ответил на вопросы жителей

В ходе онлайн-трансляции министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев рассказал о развитии медицинской помощи в отдаленных поселениях, модернизации поликлиник и компенсациях за лечение. Прямой эфир прошел на официальных страницах правительства края в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Одной из ключевых тем эфира стала модернизация поликлиник. Жители жаловались на условия в медучреждениях. Мальцев пояснил, что в рамках программы «Модернизация первичного звена» все поликлиники приведут в порядок.
Также министр обратил внимание на борьбу с инфарктами и инсультами. Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности в регионе. Станислав Мальцев призвал жителей не откладывать визиты к врачу, так как «золотой час» после приступа критически важен для спасения жизни.
Жительница Советской Гавани спросила о задержках выплат компенсации проезда к месту лечения. Министр уточнил, что деньги уже выделены, и со следующей недели проблема будет решена.
Также говорилось о том, что в крае не хватает 500 врачей, но ситуацию улучшит новая больница в Николаевске-на-Амуре, которая откроется летом этого года. В больнице появится КТ, МРТ и современный рентген — жителям не придется ездить в другие города.