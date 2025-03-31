Последний день марта на Южном Урале будет дождливым

В понедельник, 31 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13.
В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 3−8 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 31 марта, у Даниила, Дмитрия, Кирилла, Натальи, Трофима.
Между прочим, 31 марта 2025 года отмечают Кириллов день. Согласно народным приметам, сегодня не следует примерять вещи и украшения других людей или вытирать руки их полотенцем. Дело в том, что так можно «забрать» себе чужие хлопоты и болезни.