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Последний день марта на Южном Урале будет дождливым

В понедельник, 31 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди.

Сейчас в Ричмонде: +19° 7 м/с 78% 756 мм рт. ст. +17°

В понедельник, 31 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13.

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. Ветер южный с переходом на северо-западный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 31 марта, у Даниила, Дмитрия, Кирилла, Натальи, Трофима.

Между прочим, 31 марта 2025 года отмечают Кириллов день. Согласно народным приметам, сегодня не следует примерять вещи и украшения других людей или вытирать руки их полотенцем. Дело в том, что так можно «забрать» себе чужие хлопоты и болезни.