Последний день марта на Южном Урале будет дождливым

Между прочим, 31 марта 2025 года отмечают Кириллов день. Согласно народным приметам, сегодня не следует примерять вещи и украшения других людей или вытирать руки их полотенцем. Дело в том, что так можно «забрать» себе чужие хлопоты и болезни.